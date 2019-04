Apagar la luz en las horas más caras para ahorrar en la factura y otros mitos de la tarifa eléctrica

Con los precios de la luz encendidos, la cuestión es cómo gastar lo mínimo posible. Si como consumidor concienciado, usted es de los que no usan la luz en las horas más caras, tiene que saber que no sirve de nada.

Con o sin contador inteligente, Red Eléctrica no calcula el consumo específico de cada cliente. Sino que hace una media de la demanda nacional. Por eso, sólo podríamos ahorrar en la factura si todos evitásemos esa hora pico.

"Si yo no pongo la lavadora a esa hora cara, pero mis vecinos si, lo pago igualmente", explica Joaquín Giraldez, consultor de Energía Ingebau. Con un mensaje, miles de personas han querido protestar por lo que consideran un abuso de las eléctricas, pero dejar de consumir no les afectará. "El precio está acordado desde hace mucho tiempo y tampoco varía para el consumidor", afirma Raimon Renau, ingeniero de Esitec Energía.

Porque como las grandes eléctricas venden la luz a futuro a las comercializadoras, no les supone nada que luego no se consuma: son las comercializadoras las que asumen las pérdidas. Para ahorrar, los expertos, señalan el camino: "Para ahorrar la mejor tarifa es, dentro de la PVPC con discriminación horaria". Con esta tarifa, sólo con usar la luz en las horas más caras menos de un 70% se puede ahorrar un 15%.