Los animalistas advierten: "No pararemos hasta que la UE detenga el Toro de la Vega"

No una, sino cientos de lanzas se han roto este año por el Toro de la Vega. Miles de personas se concentraron el sábado en Madrid, en la manifestación culmen de una campaña que el partido animalista PACMA lanzó en agosto junto a actores y cantantes.

Por eso, Leo Harmen se arrepintió y rechazó dar el pregón de la fiesta: "Os comunico que no realizaré el pregón de Tordesillas. Me equivoqué al aceptarlo y pido disculpas". Algo que no sentó demasiado bien al alcalde de Tordesillas. "Le han coaccionado", afirmó.

Tras este primer golpe se encontró con muchos más. El líder del PSOE afirmaba: "Lo rechazo, y me parece que en el siglo XXI no deberían celebrarse este tipo de fiestas". Así respondía a Pedro Sánchez, invitándole al torneo: "Si a él no le gusta, es libre de que no le guste". Tantas voces en contra llevaron al consistorio a organizar el primer congreso en defensa del Toro de la Vega.

Y por primera vez también, el partido animalista ha llevado su denuncia al Parlamento Europeo. El día anterior se lanzaba la última campaña, con el toro de este año como protagonista, a la que se han sumado numerosos políticos, como Chesús Yuste o Cristina Narbona.

Taurinos como Sánchez Dragó también se han posicionado: "Uno mi firma a la de decenas de miles de personas que denuncian la fiestas así puesta en cuestión, calificándola de salvajada".

Por todas las protestas, esta es una de las ediciones más polémicas. "Nuestro esfuerzo para el año que viene será conseguir que sea Europa la que inste a que España lo prohíba", ha señalado Laura Duarte, portavoz de PACMA. No pararán hasta conseguirlo.