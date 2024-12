Ana Peleteiro habla sobre por qué no denunció los abusos de su expareja: "Creía que era una relación normal y tenía que aguantar"

La atleta olímpica Ana Peleteiro ha decidido hablar abiertamente sobre los abusos que sufrió en una relación pasada, en un esfuerzo por concienciar y apoyar a otras personas en situaciones similares. En un vídeo, Peleteiro explicó las razones por las que no denunció a su expareja, a quien acusa de violación y maltrato psicológico.

"Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento, y aun así me quedé. Creía que era una relación normal y que tenía que aguantar", confesó. Según la atleta, no era plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo debido a la normalización de ciertos comportamientos en su entorno. "Tenía eso normalizado porque esos patrones los vivía todos los días y pensaba que las relaciones eran así".

La revelación surgió en 2022 mientras veía el programa 'Las Uñas de Flooxer', donde una invitada relataba una experiencia similar. "Estaba viendo la entrevista, me puse a llorar y le dije a mi pareja: 'Esto que está contando esta chica lo he vivido yo y no sabía que eso era abuso sexual'".

Peleteiro afirma que la Ana de hoy habría actuado de manera diferente. "Por supuesto que habría denunciado y habría ido a la policía. Ahora sé que no tenía que haber soportado aquello".

Con su testimonio, la atleta busca dar visibilidad a este tipo de situaciones y alentar a quienes puedan estar pasando por algo similar a buscar ayuda.

Ana Redondo, ministra de Igualdad, ha elogiado la valentía de Peleteiro. "Doy las gracias a Ana por sus declaraciones, por su valentía y por su actitud. Es fundamental que testimonios como el suyo lleguen a la sociedad para que las víctimas sepan que no están solas y que siempre pueden denunciar".