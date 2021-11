Una escuela deportiva de aficionados cuelga en su canal de YouTube cientos de vídeos de sus atletas compitiendo y entrenando. Casi ninguno tiene más de unas decenas de visitas, padres y amigos de los deportistas. Salvo uno, el del salto de una pertiguista española, que cuenta con 15 millones de visitas. ¿Por qué? Porque el algoritmo de YouTube se lo está recomendando automáticamente a usuarios que consumen vídeos eróticos.

Además, otros usuarios lo están subiendo a cuentas en las que solo seleccionan imágenes de mujeres deportistas en posturas sexualizadas. La joven española afectada por esta cuestión, que prefiere que no la identifiquemos, ha necesitado ayuda psicológica. No puede hacer nada. "No violan ninguna de las reglas que tiene YouTube para bloquear vídeos: ni son sexuales ni atentan contra las políticas de protección de menores", ha explicado Alex Rayón, experto en Economía Digital en la Universidad de Deusto.

"Cumple con los requisitos mínimos y básicos, por ejemplo en relación al contenido no sexual, pero es una cuestión ética que debería delimitarse", ha apuntado Antonio Gil, miembro de Softcom Informática en Sevilla. El club Voleibol Leganés también cuelga en YouTube sus partidos, y también ha visto algunos de sus vídeos, de niñas jugando un partido, en webs de contenido pornográfico. Lo denunciaron a la policía, pero no sirvió de nada.

Según ha contado a laSexta Rafa Ramírez, director del club, les dijeron que no tenían nada que hacer prácticamente "al estar alojados los vídeos en servidores extranjeros y en canales de muy difícil localización". Con la ley en la mano, es muy difícil demostrar un delito por colgar vídeos de deportistas compitiendo en webs porno.

"Debemos plantearnos si estas modalidades comisivas, que se realizan para la inclusión de mujeres dentro de páginas pornográficas sin su consentimiento, deben incluirse en el Código Penal para actuar", ha apuntado Inés Herreros, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales. Por cierto, en este sentido cabe destacar que la pertiguista viral ha sido campeona de España en todas las categorías inferiores, y subcampeona europea. Aunque muchos solo la miren por su cuerpo.