Alerta en Baleares por temperaturas que alcanzarán los 40 grados: más bochorno y riesgo de golpes de calor

Alerta naranja en Mallorca, donde se pueden alcanzar los 40 grados, y Menorca con 37 grados, mientras que el riesgo es amarillo en las islas de Ibiza y Formentera, con máximas de 34 grados.

El naranja es un riesgo meteorológico importante, por fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales, según Protección Civil. "Estos días tenemos que tener un poco de conciencia de que los golpes de calor son muy peligrosos", "El aire es bochornoso, es caliente y no hay brisa. Si no es con agua congelada no salgo de casa", comentan algunas personas en las playas de Baleares.