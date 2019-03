Aitana, víctima de acoso escolar: "Siempre estaba golpeada, se burlaban de mí y me insultaban"

EL FISCAL EXPLICÓ A LA JOVEN QUE LA SITUACIÓN ERA COMO "UN PERRO QUE TE LADRA"

Aitana fue acosada en el colegio durante casi una década. "Me decían perrito faldero, marginada, que caía mal a todo el mundo, que todo el mundo estaba deseando perderme de vista", explica la joven. Ahora, con 13 años, cuenta lo que la ocurrió para que otros niños no pasen por lo mismo. Por su parte, el Ministerio de Educación ha puesto en marcha un plan contra el acoso escolar para que no se vuelvan a repetir casos como el de Diego, el niño que se suicidó.