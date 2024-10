Algunos se casan este fin de semana y este martes se han enterado de que se han quedado sin viaje de novios. Como ellos, decenas de parejas han sido estafadas por una agencia de viajes, muy conocida en Sevilla y muy premiada. El dinero pagado de las reservas se ha esfumado.

Pedían a los novios que les contaran su sueño para empezar la aventura. En eso, precisamente, no mentían. La aventura es la de quedarse sin luna de miel, algunos, incluso recién llegados al destino "que no tienen forma de pagar el vuelo de vuelta o que no tiene para pagar hoteles ahí". Así lo cuenta a laSexta Alba Perera, una de las afectadas por la supuesta agencia de viajes Luna de Miel Sevilla.

De hecho, Alba se casa en marzo, pero este martes se enteró de que todo lo adelantado para su viaje a Bali y a Japón, un importe de 8.600 euros, se ha esfumado y las reservas "pone que no están contratadas", continúa explicando. Además, relata que se percataron de "que eran reservas canceladas por impago o que directamente no existían".

Por el momento, ya hay dos detenidos: el gerente y su pareja, también vinculada a la empresa. El fraude podría superar los 200.000 euros porque como Perera, hay otras 150 personas. Todas ellas, confiadas en esta agencia que dice tener 25 años de experiencia en el sector. No obstante, y según la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Sevilla, desde 2022 esta sociedad no aparece en el registro de turismo de la Junta de Andalucía, por lo que llevarían dos años cometiendo intrusismo profesional.

Alba recuerda su modus operandi de esta empresa. "La persona esta en cuestión nos iba pidiendo dinero y nos iba diciendo si entregáis ahora 1.000 euros podemos reducir el total 400 porque ha salido oferta de bonos, vuelos, y podemos ir reduciendo". Ahora sin luna de miel, la afectada lamenta que no se trata dinero, la mayoría "ahorros", sino que también de una cuestión de "ilusión".