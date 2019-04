La agente muerta en el atraco de Vigo recibe la máxima condecoración policial

A puerta cerrada y sin prensencia de los medios por petición expresa de la familia, el secretario de Estado de Seguridad le ha impuesto la Medalla de Oro al Mérito policial a Vanessa Lage, la agente de policia asesinada en Vigo. "Merece nuestra solidaridad, nuestra admiración. Es un momento de duelo, pero a la vez de enorme gratitud y de gran admiración", ha afirmado Francisco Martínez.

La policía acudió el viernes a su última misión. Junto a su compañero atendió la llamada de un atraco que se estaba produciendo en una sucursal bancaria del barrio vigués de O Calvario. En el mismo momento en el que llegaron, el asaltante salió de la oficina empuñando una pistola y parapetándose tras una rehén

Los policías intentaron calmarle pero el atracador contestó vaciando su cargador contra los agentes. Las balas impactaron en Vanesa, que aunque fue trasladada a un hospital cercano terminó falleciendo. Su compañero, Vicente José Alló, recibió cinco tiros. Aún continúa grave aunque ha experimentado una leve mejora.

Ninguno de los dos llevaba chaleco antibalas. En la comisaría de Vigo no tenían chalecos para todos. "No sólo es obligación del Estado proveernos de ellos, sino que además viene contemplado en el Código Penal como un delito contra los derechos de los trabajadores el no proporcionarles el equipo básico de protección para poder trabajar", ha señalado un policía.

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha asegurado que "todos los hechos se van a revisar, van a ser objeto de la investigación, tanto la que está realizando el juzgado como la investigación policial".

El domingo se oficiará el funeral de Vanesa en su localidad natal, en el minicipio lucense de Guitiriz.