Entre lágrimas, las mujeres recibieron en Colombia un fallo histórico: la confirmación de la legalización del aborto. "Es un paso muy grande en nuestros derechos, Colombia se pone a la vanguardia en los países de América Latina", afirma Carolina Cuasapud, miembro del movimiento feminista 'Católicas por el derecho a decidir' en Colombia. Además, Argentina comenzó 2021 con la emoción a flor de piel ante la aprobación del aborto seguro y gratuito.

Mientras, las afganas levantan la mano, escriben su historia y luchan ante el peligro que corren sus ya escasos derechos con la llegada de los talibanes. "En agosto 2021, cuatro de cada diez niñas iba a la escuela; ese índice hace casi 20 años era de casi cero", señala Charo Izquierdo, coordinadora de programas de sensibilización de 'World Vision'.

Pese al peligro, las mujeres afganas siguen arriesgando su vida en protestas. "No se han quedado quietas, se siguen organizando y pidiendo a la comunidad internacional que no las olviden", destaca Maribel Tellado, responsable de campañas de Amnistía Internacional España.

Por su parte, Liberia ha dado un paso adelante, aunque por tiempo limitado: ha suspendido hasta 2025 la mutilación genital femenina. "No sé si reír o llorar. Esto no es un partido de fútbol. Lo que deben hacer es poner una ley en condiciones que acabe con la mutilación genital femenina", defiende Asha Ismail, activista y víctima de esta práctica cuando tenía cinco años. La mujer lamenta que la mutilación genital femenina es "un daño permanente físico y psicológico" que "no tiene vuelta atrás".

Las mujeres mantienen la lucha en materia de Derechos Humanos, pero también para romper con la brecha salarial, como la selección femenina de Estados Unidos, que tendrá el mismo sueldo que la masculina. "Hagamos que la igualdad salarial sea una realidad global.", manifiesta Megan Rapinoe, jugadora de la selección femenina de fútbol de EEUU. Mujeres de todo el mundo seguirán manteniendo la lucha hasta que la igualdad sea una realidad.