Yahoo! Respuestas, una de las plataformas más conocidas de los últimos años, y con la que muchos hemos crecido, cerrará el próximo 4 de mayo. Así lo ha asegurado la propia página mediante un anuncio en su web. Tras más de 15 años en activo, el conocido foro Yahoo! Respuestas se despide, cerrando así una etapa de la historia de Internet.

Desde sus inicios en 2005, mucho antes de la llegada de las redes sociales, Yahoo! Respuestas ha permitido a millones de usuarios de todo el mundo compartir preguntas de todas las temáticas a las que respondían otros usuarios. El servicio fue lanzado para "ayudar a personas de todo el mundo a conectarse y compartir información", como han asegurado en una nota enviada a los miembros de la plataforma tras el cierre.

Sin embargo, esta comunidad de intercambio dejó de tener sentido con la explosión de las redes sociales. Yahoo! Respuestas "se ha vuelto menos popular a lo largo de los años" y de ahí su cierre, como recoge el comunicado. Y no es para menos, todas estas dudas de los usuarios han pasado a solucionarse en plataformas como Twitter o Facebook durante esta última década. Por ello, Verizon Media, la empresa que adquirió sus servicios en 2017, ha considerado desviar los recursos que se destinaban a Yahoo! Respuestas a otros productos.

Las mejores preguntas en estos 15 años

El cierre de la página ha provocado una masiva respuesta del mundo de Internet compartiendo algunas de las mejores preguntas del foro que convirtieron a Yahoo! Respuestas en prácticamente un 'meme'. Muchas veces no eran las preguntas, sino las respuestas 'troll'. A continuación, te compartimos las mejores preguntas tras más de 15 años en activo.

"¿Podrían hacerme un resumen de la Segunda Guerra Mundial?"

Quizá una de las preguntas más míticas de esta plataforma. Un usuario pregunta si pueden resumir la Segunda Guerra Mundial, el resto es historia de Internet.

"¿Alguien sabe dónde puedo llamar a Youtube para que venga a mi casa y me filme?"

El usuario @LordVonGabo comparte dos de las preguntas más bizarras de Yahoo! Respuestas. En una de ellas, un internauta pregunta desconcertado tras ver contenido en Youtube, cómo ponerse en contacto con la plataforma para que vaya a grabarlo a casa.

"¿Los postres necesariamente tienen que ser dulces?"

Sí, Yahoo! Respuestas nos dejó muchas risas y memes que quedarán para la posteridad, como las que recoge el usuario de Twitter @amiguiz. Imposible que no nos invada cierta nostalgia su cierre.

"¿La cocaína lleva gluten?"

Otra de las preguntas más 'virales' es la que hace una usuaria al preguntar si la cocaína es apta para celíacos y si existe alguna variante de esta droga sin gluten.

"¿Estoy muy triste me acabo de enterar de que en mi familia se casaron entre parientes?"

Finalmente, otra de las joyas de la corona. En el foro abundaban preguntas trascendentales, como la que recoge @MartinLthQueen. Enn este caso, un usuario acaba de enterarse de que su familia se casaron entre parientes, "su madre con su padre y su abuela con su abuelo".

30 de junio, fecha límite para recuperar tus datos de usuario

Sin embargo, el cierre de la plataforma será paulatino y todavía podrás conservar muchas de estas divertidas preguntas. A partir del próximo 20 de abril los internautas no podrán formular nuevas preguntas, pero hasta el 30 de junio se podrá solicitar una copia de los datos de usuario que recibirás en un plazo de un mes.

Estos datos incluyen todo el contenido que has generado en la plataforma, incluyendo la lista de preguntas y respuestas que has compartido y aquellas respuestas que te han ofrecido otras personas. Finalmente, el 4 de mayo la plataforma dirá adiós definitivamente pero no afectará a otros servicios de Yahoo.