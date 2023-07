Antonio lleva todo preparado para disfrutar de la playa en Valdelagrana, en Cádiz: bebida fresca y todo lo necesario "para echar el día". Es decir, mesa, carpa, sombrilla, flotadores, colchonetas.... Una maravilla, dice su mujer, "porque no dejan poner carpa". Algo que no está permitido en muchas otras playas.

De hecho el Ayuntamiento de Badalona ha prohibido ya el uso de ese tipo de materiales, algo que genera diversidad de opinones: "A mi me parece mal porque estamos en un sitio público", "A mi me gusta la playa para bañarese pero no para montar los picnic que se montan aquí".

El alcalde de Badalona anunció hace unos días la medida en sus redes sociales. Contaba a través de su cuenta de Twitter que había firmado "un bando dirigido a aquellos que confunden la playa de Badalona con un camping donde pueden poner la música a tope, plantar mesas, sillas y acampar como si estuvieran en su finca".

De momento, la Guardia Urbana, solo está informando y las multas de entre 600 y 1.500 euros solo se efectuarán cuando la persona sea descaradamente reincidente.