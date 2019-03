Los abuelos de Asunta hicieron heredera a la madre según el testamento

Un documento de 1975 hallado durante los registros llevados a cabo en los domicilios de los padres de Asunta, sitúa a su madre, Rosario Porto, como la única heredera de sus progenitores y abuelos de la menor, la profesora universitaria María del Socorro Ortega Romero y el abogado Francisco Porto Mella.

Fuentes oficiales de la Guardia Civil han subrayado que su existencia no impide que haya sido modificado con psoterioridad y que corresponde a la autoridad judicial comprobar este extremo.

Por ello, la "línea de investigación más potente" se centra en la motivación económica. "No es la única, pero sí la más fiable", han apuntado.

Sin embargo, en el ámbito judicial la hipótesis del móvil económico es cuestionada porque interpretan que los hechos que se han podido reconstruir hasta el momento con las pruebas recogidas "no dan ese perfil".

Las fuentes de esta área consultadas han asegurado que no se ha ordenado ninguna diligencia específicamente para comprobar sobre quienes recayó la herencia de los abuelos de Asunta Basterra.

La Guardia Civil remarca que el hallazgo "no es concluyente ni suficiente", aunque "no se puede descartar que haya otro documento posterior", así como "donaciones" hechas a su nieta en vida o un certificado de últimas voluntades que determine el sentido de su herencia. Sobre todo, a la vista de que el documento encontrado data de 1975, mientras que la niña no fue adoptada hasta el año 2001.

No se descarta tampoco una enajenación mental de la madre, que estuvo ingresada recibiendo tratamiento psiquiatrico, o problemas familiares relacionados con sentir a la niña como "un estorbo" o con dificultades en el trato diario, e incluso se ha llegado a sugerir que la niña podría saber algo que a sus padres no les convenía.

Es por ello que, como han avanzado, el juez recibirá un atestado policial "muy completo" en el que habrá "un montón de pruebas" para sustentar la imputación del periodista Alfonso Basterra y la abogada Rosario Porto. Ahí, reconocen, "el móvil es secundario".

Las mismas fuentes insisten en que esta fase de la investigación lo principal es la recogida de pruebas, sobre todo aquellas que pudieran resultar perecederas y restan trascendencia a establecer ya las razones que podrían haber conducido al crimen de Asunta Basterra.