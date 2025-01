Absuelto el boxeador que agredió a un hombre para defender a la mujer a la que estaba pegando

El contexto El boxeador ha sido absuelto por falta de pruebas y tras no presentarse el denunciante, el hombre que estaba agrediendo a su mujer en un cine de León.

Antonio Barrul, el boxeador que defendió a una mujer que estaba siendo maltratada por su pareja, ha sido absuelto en el juicio en el que se le investigaba por la paliza que le dio a ese mismo hombre tras ver lo que estaba sucediendo en un cine de León.

Entre aplausos y gritos de apoyo, Barrul ha llegado tranquilo al juicio del que ha salido absuelto. "Después de nueve meses, el caso del cine ha terminado", aseguraba en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Le juzgaban por protagonizar una pelea, que se hizo viral, en un cine de León en mayo del año pasado cuando lanzó numerosos puñetazos a un hombre que estaba maltratando a su mujer.

Queda absuelto en el juicio por falta de pruebas y porque la parte denunciante, el hombre agredido y que inició el enfrentamiento ese día, no se ha presentado. Estaba agrediendo a su mujer en el cine, se encaró con la gente le recriminó y retó a Barrul a pegarse con él. "La enganchó por el cuello, empezó a zarandearla y la gente se levantó", afirma Antonio Barrul en una entrevista.

Lejos de dejarlo pasar, el hombre se encaró con Antonio. Tras la pelea, el boxeador pidió perdón a los asistentes y, desde el episodio, no se ha cansado de dar explicaciones. "A los que estaban allí les pido perdón. Me entró un impulso de decir 'cómo voy a tolerar yo que maltrate a una mujer y que haya golpeado a una niña'. Yo tengo niños y eso es lo que más me duele.

Ahora feliz y aliviado, Barrul pide que actuemos ante el maltrato y solo quiere centrarse en su carrera como boxeador.