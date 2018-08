El abogado de Ángel Boza, sobre el robo con violencia: "La estupidez humana no tiene límites"

Agustín Martínez, el abogado de Ángel Boza y otros tres miembros de 'La Manada' se reunió con su defendido antes de su ingreso en prisión acusado de robo con violencia por sustraer unas gafas e intentar atropellar a dos vigilantes en su huida.

En Espejo Público, el abogado es una "situación incómoda" porque supone una "decepción por el esfuerzo personal" que ha realizado defendiendo a Boza durante tantos meses.

"Alguien que está en el punto de mira de todo el país, que no se le ocurra otra cosa que entrar en un centro comercial a sustraer unas gafas, más allá de que haya salido de manera violenta o no, yo solo lo puedo resumir con eso: la estupidez humana no tiene límites", afirma Martínez, muy duro con su defendido.

Además, afirma que "en unas circunstancias normales le puedo asegurar que era muy complicado entrar en prisión, pero también somos conscientes de que este asunto y esta persona no se encuentra en unas circunstancias normales".

Ángel Boza tiene antecedentes por robo con violencia y conducir bajo los efectos de drogas y alcohol