Este miércoles, 30 de marzo, el Ministerio de Educación abre el plazo para solicitar las Becas MEC. La convocatoria de este año se ha adelantado con el objetivo de que los solicitantes sepan si cumplen o no con los requisitos antes de acceder o matricularse en los estudios que deseen cursar.

Los requisitos generales son comunes para todos los solicitantes, con independencia del nivel de estudios del que dispongan o al que quieran acceder, la renta o las calificaciones. Son los siguientes:

Ser español/a o tener la nacionalidad de un estado miembro de la Unión Europea

Si tú o tu familia sois ciudadanos de la Unión, tenéis que residir de forma permanente en España o acreditar un trabajo por cuenta propia o ajena en España para recibir todas las cuantías de beca en estudios universitarios. Si eres de la Unión y no cumples este requisito, solo podrás recibir el importe de la matrícula.

Si no eres ciudadano/a de la Unión, aplicaremos lo que indica la normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social: es decir, puedes tener derecho a beca si eres menor de 18 años o si has obtenido permiso de residencia a 31 de diciembre de 2021

No haber obtenido un título de nivel igual o superior a los estudios para los que pides la beca

Requisitos académicos

Los requisitos académicos dependen de los estudios a los que se acceda, si son universitarios o no; de las calificaciones obtenidas en el curso anterior y del número de asignaturas matriculadas, en el caso de los grados y máster.

Para acceder a estas ayudas en Bachillerato se requiere haber obtenido una nota mínima media de 5 en 4º de la ESO y contar solo con un suspenso, como máximo, en el caso de solicitar la beca para 2º de Bachillerato.

En el caso de los estudios universitarios de grado, en el primer curso será necesario una nota de 5 puntos en la prueba de acceso. En el resto de cursos, tendrá que haberse superado este porcentaje de los créditos:

Artes y Humanidades: 90%

Ciencias Sociales y Jurídicas: 90%

Ciencias de la Salud: 80%

Ciencias: 65%

Enseñanzas técnicas: 65%

En los ciclos formativos de Grado Medio no se exige nota mínima de acceso para obtener la beca en el primer curso; mientras que para el segundo curso se requiere haber superado el 85% de las horas totales matriculadas. En el caso del Grado Superior, se pide un 5 de nota medida en 2º de Bachillerato o en la prueba de acceso para el primer curso y un 85% de las horas matriculadas para acceder al segundo curso.

Requisitos económicos

Para saber si tienes derecho a una beca, además de los requisitos generales y académicos, el Ministerio también valora la situación económica de las unidades familiares el año pasado (es decir, en el ejercicio 2021).

En caso de que se superen determinados límites o umbrales de renta, el estudiante no recibirá la beca para estudiar. El Gobierno asegura que los solicitantes conocerán durante el verano si cumplen o no con los requisitos económicos, aunque a través de la página web informa de que no se recibirá la ayuda en los siguientes casos:

Los rendimientos netos del capital mobiliario más las ganancias patrimoniales de la unidad familiar son superiores a 1.700 euros durante el año 2021

más las ganancias patrimoniales de la unidad familiar Los valores catastrales de las propiedades inmobiliarias distintos de la vivienda habitual superan los límites establecidos en la convocatoria

superan los límites establecidos en la convocatoria Los ingresos procedentes de actividades económicas o participación en entidades superan los 155.500 euros durante 2021

Cuál es la cuantía que me corresponde si accedo a la beca

Las cuantías de las becas, compuestas por varios tipos de ayudas, dependen del umbral de renta del solicitante y de su familia, en caso de que convivan en el mismo domicilio. A continuación, se explican las cantidades asociadas a cada umbral, así como el criterio para clasificar las rentas.

En función de las personas que convivan en el mismo domicilio se tendrá en cuenta una renta máxima para clasificar al solicitante en el umbral 1, 2 o 3, como se aprecia en la tabla que se adjunta a continuación:

En función del umbral en el que se encuentre el estudiante, la cuantía económica que recibirá será más baja o más alta.

En el caso del umbral 1, la cuantía de la renta en función de la renta será de 1.700 euros; si se cambia de residencia se abonarán 1.600 euros más; si se han obtenido "notas excelentes", se darán entre 50 y 125 euros; y la cuantía variable dependerá de la situación económica y la nota media del curso pasado.

Para el umbral 2, serán las mismas cuantías, a excepción de la ligada a la renta. En este caso, el estudiante no recibirá los 1.700 euros, solo la cantidad ligada al cambio de residencia y a las notas excelentes, así como la cuantía variable. En el umbral 3, solo se recibirá la beca de la matrícula y la ayuda económica relacionada con las notas.

En todos los casos, la beca de la matrícula será compensada directamente a la universidad sin que el estudiante tenga que hacer algún trámite o pago a este respecto.