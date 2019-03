Arranca la comisión de investigación con el abandono de IU

IU se ha levantado y se ha marchado porque cree que la comisión es una farsa al no comparecer Ana Botella, que hoy estaba en otro acto, ni muchos de los técnicos municipales que podrían explicar lo que sucedió en el Madrid Arena. Su portavoz, Ángel Lara, ha declarado: "Podemos demostrar que dona Ana Botella no ha dicho la verdad. Ha mentido cuando ha dicho que todas las deficiencias existentes en el Madrid Arena habían sido subsanadas el 19 de octubre."

La comisión de investigación, en la que solo van a hablar las personas que el Partido Popular quiere, ha arrancado con la comparecencia de José Rivero, ex consejero delegado de Madrid Espacios y Congresos, que ha echado la culpa de la avalancha a Seguriber, la empresa que ellos mismos obligaban a contratar para la seguridad del Madrid Arena: "Vente urgentemente para el Madrid Arena, porque está pasando algo grave. Fíjense que los hechos ocurrieron en torno a las 03:30 y la primera llamada que se recibe es a las 04:15 por parte de seguridad".

Rivero dice que se sobrepasó el aforo del Madrid Arena, pabellón que dice cumplía todos los requisitos para celebrar la fiesta. También ha negado que Madrid, Espacios y Congresos tenga algun tipo de culpa en la muerte de las 4 chicas, aunque su comparecencia no ha convencido a los grupos de la oposición.

Durante una de sus intervenciones, Enrique Núñez, portavoz del PP, ha reconocido que el plan de autoprotección del Madrid Arena no estaba en vigor, ya que fue enviado el 31 de ocubre, pero no fue sellado por Madrid, Espacios y Congresos hasta el 8 de noviembre, una semana después de la fiesta. Una muestra más de que no se cumplieron los protocolos. Esta mañana tambien ha comparecido Pablo Escudero, Director de seguridad del Ayuntamiento de Madrid. Tanto UPyD como PSOE se han quejado de que no respondiera a ninguna de sus preguntas. Jaime Lissavetzky ha afirmado que "El Ayuntamiento de Madrid es incapaz de demostrar que se haya cumplido la seguridad necesaria del pabellón".