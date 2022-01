93 segundos frenéticos de auténtica angustia. Fue lo que vivieron dos agentes de Policía que lograron salvar la vida a una pequeña que se estaba ahogando en plena calle en Argentina.

Tal y como se observa en el vídeo que ilustra estas líneas, los policías iban en el coche policial cuando se percataron de que la pequeña se estaba asfixiando. "¡Se está ahogando la criatura!", grita la agente, que se baja junto a su compañero de un salto y cogen a la pequeña.

En ese momento, la niña ya no respira y la madre, completamente desesperada y presa del pánico, se sube también al coche policial sin poder parar de gritar.

La agente ya le está practicando el masaje cardiaco mientras, a toda velocidad, ponen rumbo al hospital. Aunque la agente no se detiene con la reanimación cardiopulmonar, la niña no reacciona y los policías y la madre se desesperan al ver que los coches no se apartan.

Tras 80 segundos, por fin la pequeña vuelve a respirar. "Está respirando, está respirando, cálmate", avisa la policía a la madre de la menor.

Un instante después, llegaban al fin al hospital de San Miguel, donde la niña fue atendida, ya a salvo. Pasado el susto, la madre pudo abrazar a la agente que salvó la vida a su hija, dejando la emotiva imagen que ilustra esta noticia.