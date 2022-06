Las rebajas de verano están a la vuelta de la esquina y con ellas, algunos clientes dirigen la mirada a los portales de las marcas. Esto es señal de que la venta online se está afianzando y así lo recogen las cifras de 2021, cuando el 20,8% de la ventas del sector de la moda fue a través de este canal. ¿Cómo debemos hacer frente los consumidores a las rebajas online? Javier Padilla, experto en comercio electrónico, nos da las claves.

1. Realiza un listado con los productos que necesites

Así es, coge papel y boli (u ordenador y word) y comienza a realizar un listado de los productos que necesitamos. De esta forma, no caeremos al ver un precio que parece una ganga, explica el experto en tecnología. Junto a ellos, debemos incorporar el precio de cada producto dos semanas antes del inicio de la campaña de rebajas. "El principal enemigo del comprador que va a rebajas es el impulso y dejarse llevar por las técnicas de persuasión", añade Padilla.

2. Las rebajas ya no son sinónimo de precios más bajos

El periodista especializado en tecnología advierte de que internet vive en una especie de "rebaja continua", pues los grandes players -tipo Amazon- son agresivos en cuanto a precio y trabajan siempre con los márgenes mínimos. "Es complicado que el resto de tiendas no intenten seguirlos", añade. Esto implica que existan productos que sean muy difícil de rebajar. Por otro lado, la mayoría de tiendas de tamaño medio-grande trabajan monitorizando los precios de la competencia, por lo que es complicado encontrar grandes diferencias entre tiendas en época de rebajas.

3. Hacer frente a las técnicas de persuasión

En este punto, Padilla recupera el concepto de escasez como técnica de persuasión, recogido por Robert Cialdini en su libro "Persuasión". Se trata de algo que vemos constantemente en las tiendas online. Estás viendo un producto y te aparece abajo un mensaje: "Solo quedan 3 en stock" o "Hay 5 personas mirando este mismo viaje que tú quieres hacer". Eso activa en el cerebro un mecanismo que nos empuja a actuar ante el miedo de perder una buena oportunidad, explica el experto.

También está la técnica de situar en "00.99" para no llegar al siguiente euro. O la jugar con los tamaños entre el precio nuevo y el precio antiguo. Padilla advierte que hay una serie de tácticas a las que debemos prestar atención para no caer en una trampa, pues no son más que una ilusión.

4. Cuidado con las opiniones

El experto advierte que hay que tener cuidado con las opiniones de los portales. Sin embargo, añade que hay empresas que certifican que las opiniones sobre tus productos o servicios sean genuinas. ¿Por qué se hace esto? "Para evitar que una tienda online modifique las opiniones a su gusto. La mayoría de empresas ya colaboran con terceros como Trustpilot (hay otras empresas que hacen esto) para que el cliente final pueda estar tranquilo y sepa que lo que está leyendo sobre la experiencia de compra o sobre el producto es cierto".

5. No, el envió no es gratis

El envío lo pagamos los consumidores aunque nos hagan creer que nos lo ofrecen gratuitamente, asegura. En el caso de Amazon señala que se paga con la subscripción anual a Prime. Por otro lado señala que a un e-commerce de tamaño medio le cuesta el envío entre 4 y 6 euros (IVA incluido). "Si ya son productos grandes tipo electrodomésticos, podemos hablar de bastante más. Es interesante tener claro siempre el precio total de producto más envío. Solo así podemos comparar".

En este sentido, resalta también la necesidad de conocer cómo es el proceso de las devoluciones, especialmente cuando hablamos de moda.

6. Cuidado con buscar ofertas directamente

"No hay problema cuando tecleamos en el navegador directamente la URL (dirección web) de una tienda de confianza pero, hay ocasiones en las que llegamos a una tienda a través de Google". Esto ocurre cuando intentamos buscar una ganga empleando fórmulas como: "Producto X + barato" o "Gangas en producto X".

Aquí es cuando el consumidor puede correr peligro al caer en una página web fraudulenta que haya empleado técnicas de posicionamiento web - ya sea orgánico o de pago - para estar arriba en el buscador. "Cada año se estafa a miles de personas en este tipo de páginas web que, además, aparecen y desaparecen con gran rapidez. Pertenecen a bandas especialistas y suelen emplear como reclamo productos y marcas que están muy de moda", explica. En este sentido, señala que la clave está en el precio. "Cuando algo es excesivamente barato, debemos desconfiar. No está de más comprobar que la página tiene un teléfono de contacto, un chat, un correo, que las respuestas son rápidas, coherentes y nos dejan satisfechos".

7. Usa el sentido común

Escucha la voz interior que te dice: "esto es demasiado bonito para ser verdad". Cuando esa frase nos surja en la mente se nos debería activar el mecanismo de la desconfianza, salvo que estemos en una web muy reconocida que haya anunciado una oferta gigante. "Es muy importante aplicar el sentido común y comprender que nadie está en Internet para perder dinero", añade.