Seguro que muchas personas, en su día a día para ir al trabajo, encuentran a conductores en los carriles situados más a la izquierda incluso si la carretera se encuentra despejada de tráfico. La DGT ha recordado que realizar esta acción "sin necesidad" reduce la capacidad de la vía y propicia maniobras peligrosas.

"Circula por el carril derecho y usa el izquierdo para adelantar. El límite de velocidad es el mismo en todos los carriles", explican en un tuit. Además, el artículo 31 del Reglamento General de Circulación lo deja meridianamente claro: "-El conductor- circulará normalmente por el situado más a su derecha, si bien podrá utilizar el resto de los de dicho sentido cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen, a condición de que no entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga".

En laSexta nos montamos en el coche con Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, que nos enseña en el vídeo qué tipo de maniobras pueden ser consideradas peligrosas o prohibidas. "En general, los conductores lo han hecho bien", confiesa tras el viaje.

Incumplir esta norma conlleva una multa de 200 euros, algo que muchas personas no conocen. "Es el carril más cómodo", confiesa un conductor. Pero no, no hay que circular por ese carril siempre, sino solo para adelantar.