“Me veo capacitada para trabajar pero no tengo con quién dejar a mi madre”

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dado a conocer este viernes datos adicionales de la Encuesta de Población Activa (EPA) recogidos en 2013. Con ellos, se pone en evidencia que el pasado año aumentó muy notablemente, más de un 8%, el número de mujeres que, o bien se quedaron en la inactividad, es decir, sin buscar trabajo, o bien trabajaron a tiempo parcial, con motivo de cuidar a algún dependiente. El Consejo General del Trabajo Social lo achaca a la política de recortes sociales y en dependencia acometidos por el Gobierno.

Beatriz tiene 32 años y sufre esclerosis múltiple. Hace más de dos años solicitó la ayuda por dependencia. Su madre perdió la vista y le concedieron un 84% de minusvalía, pero nunca recibió respuesta. Una situación complicada a la que ahora se suma el Alzehimer. “Necesito algún tipo de ayuda”, manifiesta.

Sin ayuda y sin trabajo no puede costearse económicamente una persona con la que dejar a su madre, algo que complica su búsqueda de empleo. “Yo me veo capacitada para trabajar unas horas pero no tengo con quién dejar a mi madre “, asegura.

Como Beatriz, hay más de medio millón de personas que no buscan trabajo por tener a su cargo a una persona dependiente. De ellos, casi 100.000 no pueden pagar los servicios adecuados para el cuidado del paciente. En noviembre de 2012 el Gobierno aprobó un polémico decreto por el que acordó dejar de cotizar por los cuidadores no profesionales. A esto se suman la caída en un 15% de la financiación en dependencia.

Estos recortes Isabel y su marido los conocen bien. “A principios de octubre nos detectan un Alzehimer precoz, preparamos los papeles, y a día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta”, cuenta. Reclama una respuesta de la administración ya que sin una ayuda económica o asistencial Isabel ve su futuro laboral complicado.