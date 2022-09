¿Qué ocurriría si tienes una pequeña empresa de cerámica y un día, de repente, te llama un gigante de la moda como Christian Dior? Suena muy improbable, pero esto mismo ha ocurrido en un pequeño pueblo de Córdoba.

La empresa cordobesa Cerámicas Iván Ros recibió un encargo hace unos meses que no podían atender: 900 platos. Su gerente, Iván Figueroa, relata a laSexta la historia: "Nos pilló en plena temporada alta y no hicimos caso al correo. Quise dejarlo pasar porque eran 900 platos y no nos venía bien".

Sin embargo, el "misterioso" cliente insistió, y cuando leyeron con más detenimiento el mensaje, no podían creer que su remitente era ni más ni menos que Christian Dior.

El encargo que les hacían era para un desfile que la firma francesa iba a celebrar en Sevilla a mediados de junio. Tras este primer encargo, se han convertido en proveedores oficiales de la firma. No te pierdas el vídeo que acompaña a esta información en el que puedes conocer todos los detalles de esta sorprendente historia.