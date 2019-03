La 'estafa nigeriana', un negocio de venta de coches y casas que se extiende por internet

El nombre de la 'estafa nigeriana' viene porque el timador siempre dice que reside en un país africano. Hay dos protagonistas: una persona que vende un producto a través de internet y un comprador muy interesado al que le sobra el dinero. laSexta Noticias ha comprobado cómo actúan a través de la venta de un coche descapotable.

En unos días contesta el supuesto timador. Asegura que vive en Benín, un país vecino de Nigeria. Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, asegura que se trata de "un estafador que se dedica habitualmente a engañar con la venta de productos, especialmente si se trata de personas que residen en otros países".

El engaño llega cuando finalmente va a pagar el coche. "Fui a mi banco para hacer la transferencia bancaria y me dicen que tenemos que pagar un nuevo impuesto. No es un gasto bancario, sino un depósito para proteger y garantizar la transacción bancaria. Los impuestos son 347, 187 a pagar por el pagador y 187 por el beneficiario que usted me tiene que mandar", explica el estafador en un mail.

El supuesto comprador envía un pasaporte para el contrato de compra-venta y al buscar su nombre en Facebook se comprueba que René no vive en África, sino que reside en Holanda. Se trata de una persona que fue engañada y que ahora los estafadores utilizan como cabeza de turco. René, víctima de la estafa, cuenta que "están usando una copia de su pasaporte para intentar vender y comprar coches a otras personas".

"Lo que hacen es pedirte algún tipo de comisión o bien porque tienen que abrir una cuenta en un banco, porque hay que desbloquear una transferencia o hacer algún tipo de gestión", afirma Óscar de la Cruz, comandante jefe de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Óscar añade que "piden documentación acerca del vehículo, la ficha de inspección técnica, el permiso de circulación y lo utilizan para, entre comillas, vender el coche".

Este timo también funciona con viviendas a la venta de las que nunca se ven ni las llaves.