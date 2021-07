Tommy Dorfman, una de las protagonistas de la serie 'Por 13 Razones', ha compartido en una entrevista con la revista TIME su condición de mujer transgénero. A sus 29 años, Dorfman asegura que mantendrá su nombre, algo que para ella "no es viable".

"Me llamo así por el hermano de mi madre, que murió un mes después de que yo naciese. Me siento muy conectada a ese nombre, al de un tío que me sostuvo mientras moría. Es una evolución de Tommy. Me estoy volviendo más Tommy", comenta en esta entrevista.

Para Dorfman, este anuncio se trata de "una reintroducción" de sí misma como mujer "habiendo realizado una transición médica". "Desde hace un año, me he estado identificando y vivido en privado como una mujer, una mujer trans", explica.

Durante este proceso, Dorfman ha colgado numerosas fotos de este proceso, que había llevado a sus seguidores a preguntarse cuándo lo haría oficial, de una forma similar a la elegida por Elliot Page para declararse como hombre trans.

"Estoy especialmente agradecida a cada persona trans que ha caminado este camino, roto barreras y arriesgado sus vidas para vivir auténtica y radicalmente como sí mismos antes que yo. Gracias a todas las mujeres trans que me han enseñado quién soy, cómo vivir, a celebrarme a mí misma y ocupar mi espacio en este mundo", comenta en una publicación de Instagram.