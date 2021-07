Novak Djokovic lleva siendo varios días el protagonista de la polémica a nivel internacional y, claro, también en España. Primero, por unas declaraciones controvertidas a propósito de la retirada de la gimnasta olímpica Simon Biles por un problema de salud mental; segundo, por la relación de esas mismas palabras con su actuación durante el partido que ha disputado este sábado contra Pablo Carreño, ganador de la medalla de bronce. Relación que ha servido de mofa a muchos usuarios de Twitter, incluido Gabriel Rufián.

Este jueves, un periodista preguntó a la estrella del tenis sobre la decisión de Simon Biles y las situaciones de presión y estrés que sufren los deportistas de élite. Djokovic no se mordió la lengua: "La presión es un privilegio, amigo. Y sin ella no existiría el deporte profesional. Si tu objetivo es estar en la cima de tu deporte, lo mejor es que comiences a aprender a lidiar con la presión y los momentos difíciles, tanto en la pista como fuera de ella". Unas palabras que provocaron cierta indignación y que, además, no han parecido acompañarles en su encuentro contra Carreño.

Durante el partido, Djokovic tuvo dos reacciones inoportunas: la primera fue tirar su raqueta contra la grada, que se encontraba prácticamente vacía por los límites impuestos al aforo para evitar el aumento de contagios por COVID-19, y la segunda fue romper violentamente su raqueta contra la red tras perder un punto decisivo durante el partido. Poco después de perder el partido contra el español, además, renunció a jugar con Nina Stojanovic el partido de dobles por la medalla de bronce.

Su actitud, que muchos han tachado de "enloquecida", ha llevado a muchos usuarios de las redes sociales a verter un torrente de críticas contra el jugador, afeándole sus reacciones y recordándole, al mismo tiempo, las palabras que expresó tan solo dos días antes de perder los estribos ante Carreño. Y entre todos esos internautas se encontraba Gabriel Rufián, cuyo mensaje en Twitter ha desatado una oleada de aplausos y de memes.

"Pues para saber gestionar la presión tan bien y disfrutar de ese privilegio tanto Djokovic ha ganado la mismas medallas que Simone Biles", ha señalado el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya en su cuenta de Twitter, que ya suma miles de retuits y 'likes' a su mensaje, al que por supuesto no le han faltado numerosas críticas. Por un lado, porque Biles, aunque no ha participado, ha logrado la medalla de plata con su equipo, y por otro, porque son muchos los que le han recordado que Djokovic es número 1 del ranking mundial.