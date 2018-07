El presentador Richard Hammond, famoso por 'Top Gear', hospitalizado tras un accidente de coche: "No estoy muerto"

Grave accidente de tráfico de Richard Hammond, presentador de 'Top Gear'. Según informa la CNN, Hammond estaba en Suiza grabando un programa cuando sufrió el accidente.

El vehículo que conducía, un deportivo eléctrico, se estrelló y comenzó a arder. Según el presentador, que logró salir con vida del vehículo, necesitará una cirugía de rodilla.

Video from @richardhammond direct from his hospital bed: https://t.co/lAHxpFnQTP