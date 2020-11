Màxim Huerta ha sido la Gamba del cuarto programa de 'Mask Singer: adivina quién canta'. Después de interpretar la canción Vente Pa' Ca' de Ricky Martin en la gala, el exministro de Cultura y Deporte y periodista ha dado una serie de pistas que han ayudado a Javier Ambrossi a dar con su identidad.

Finalmente, la Gamba se quitaba la máscara desvelando así su identidad. "La vida hay que vivirla al máximo y hay que gastarla", aseguraba después de que los investigadores y el público aplaudieran su valentía por su participación en el programa de Atresmedia.

Sin embargo, no ha sido la única sorpresa de la noche. Después de que su nombre se barajara desde el primer programa cuando la confundieron con el León al que dio vida Georgina Rodríguez, finalmente Cristina Pedroche acudía al programa de Atresmedia como máscara invitada presentándose como el Robot.

Después de interpretar el Superstar de Jamelia dándolo todo, la zapeadora desvelaba su identidad que tanto Javier Ambrossi com Malú habían acertado. "Siempre quise ser Miley Cyrus, pero me da vergüenza cantar y tras la máscara me he soltado y he podido cantar bien sin pasar vergüenza", ha asegurado Pedroche.

Otro momento relacionado

Cristina Pedroche fue uno de los nombres que más sonaron en la primera gala cuando la confundieron con Georgina Rodríguez. En este vídeo puedes ver el momentazo en el que la pareja de Cristiano Ronaldo se quitaba la máscara del León dejando a todos boquiabiertos. ¡Dale al play y revívelo!

Además, Pedroche contó en Zapeando cómo reaccionó al ver que la confundían en el estreno de Mask Singer con la celebrity. En este vídeo la zapeadora explica cómo fue ese momento.