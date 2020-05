María Pombo reaparece en Instagram y explica que está a la espera de que le confirmen si padece esclerosis múltiple.

La influencer ha publicado un vídeo en su perfil para relatar lo ocurrido. Asegura que todo comenzó en los últimos 20 días, cuando comenzó "a sentir unos hormigueos bastante extraños en el cuerpo".

"He estado yendo al hospital y me han estado haciendo muchas pruebas. En la resonancia vieron que tenía mielitis, que es una inflamación de médula. Y bueno las esclerosis múltiples suelen empezar por esas mielitis", ha explicado María Pombo, cuya madre también padece esta enfermedad. "No es una enfermedad hereditaria, pero sí que va en los genes y tengo más probabilidades que una persona que no tiene antecedentes", afirma en su vídeo.

Visiblemente emocionada, pero tranquila, Pombo apunta que esta es la razón por la que ha estado unos días desaparecida de las redes sociales. "No tengo el diagnóstico al 100%. Necesito unos días de desconexión para asimilar todo esto. Me siento tremendamente afortunada de que sea esto y no algo más grave. Es una enfermedad que vivo en casa".

La influencer reconoce que se está adelantando al diagnóstico "para mentalizarse" y asegura que cuando conozca los resultados lo compartirá con sus seguidores en Instagram. "Mi madre tiene esclerósis y en mi familia estamos muy atentos a este tipo de síntomas. En caso de que sea esclerosis múltiple, deciros que es una enfermedad que ha avanzado mucho", añade Pombo. El vídeo ya ha tenido más de 385.000 reproducciones.