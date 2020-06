Malú ha ingresado en un hospital madrileño acompañada de su pareja, Albert Rivera, para dar a luz a su primera hija, tal y como ha anunciado 'Hola'. La pareja, que llevan juntos un año y medio, anunció el 4 de diciembre de 2019 que iban a ser padres. Ambos informaron de la noticia en sus perfiles de Instagram acompañando el anuncio de que iban a ser padres de una fotografía con un chupete.

"Ahora sí. Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor", fue el texto que ambos publicaron para dar la gran noticia.

En ese momento, entre los primeros que felicitaron a los futuros padres, estuvieron Ignacio Aguado o Begoña Villacís. "Muchas felicidades Albert, vais a ser muy felices. Ya se te notaban las ganas cuando cogías a mi Inés", comentó Villacís, mientras que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid publicó: "Disfruta todo lo que puedas, un abrazo para ti y otro para la mamá".

Fue la cantante la que desveló en 'El Hormiguero' el sexo del bebé que espera: una niña. Además, manifestó que cuando se lo dijeron le hizo mucha ilusión. Sin embargo, no dio detalles sobre posibles nombres, aunque dijo que a pesar de ser madre primeriza, estaba "muy tranquila" y viviendo el embarazo "con mucha ilusión".

A pesar de que la pareja manifestó estar emocionada por la llegada del bebé, hace dos meses mostraron también su indignación en la misma red social por una noticia en la que se afirmaba que Malú iba a dar a luz en su casa por miedo al COVID-19.

"Llevo más de un año escuchando y leyendo mentiras sobre mi vida a las que, desgraciadamente ya me he acostumbrado. Nunca me había pronunciado, pero en estos momentos tan delicados, suenan especialmente frívolas porque somos muchas las mujeres embarazadas y preocupadas por esta situación tan complicada. Por favor, ya basta", expresó la cantante, una publicación que Rivera compartió en su perfil de Instagram.