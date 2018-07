Leticia Sabater vuelve a la carga tras 'La Salchipapa': quiere que su 'Toma Pepinazo' sea la canción de este verano

Con la vista ya puesta en el verano,con la que se dispone a arrasar en las listas de éxitos. Se trata de 'Toma Pepinazo', un tema que llega cuando todavía perdura en la memoria de muchos 'La Salchipapa'. ¿Se habrán echado a temblar ya Enrique Iglesias o Luis Fonsi?

El esperado videoclip todavía no ha visto la luz, sin embargo, multitud de fans esperan ansiosos poder verlo. Además, según la propia Leticia Sabater ha explicado a través de las redes sociales, ha sufrido un percance durante su rodaje: se ha quemado la cara en Punta Cana. "No me he operado, ni nada parecido, soy una burra y grabando el videoclip me he abrasado", ha dicho en su cuenta de Twitter.

Con estrofas como "siete gin-tonics, dos tequilas y un buen pedo para demostrarte que ya no eres el que quiero", 'Toma Pepinazo' contaría con una parte inspirada en la vida de la propia Leticia Sabater.

Aunque habrá que esperar al verano para corroborar, o no, si el nuevo tema llega a ser un auténtico éxito, por el momento la canción, ha levantado gran expectación.