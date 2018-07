Lena Dunhan arrasa con su reivindicativa respuesta a una revista que elogió su pérdida de peso

Lena Dunham, la actriz protagonista de la serie 'Girls', ha dado una lección en sus redes sociales para responder a una revista que destacaba su pérdida de peso y acompañaba la imagen con una lista de 20 consejos para mantener una dieta.

Con su particular tono irónico, la actriz ha respondido con sus 20 consejos para conseguir un cuerpo perfecto. Su reivindicativa respuesta ya ha alcanzado más de 170.000 'me gusta'. Estos es la lista publicada por la actriz:

1. Trastorno de ansiedad

2. Náuseas constantes como resultado

3. Una elección presidencial que revela las verdaderas profundidades de la misoginia americana

4. Sueños sudorosos constantes acerca de un futuro distópico

5. Adherencias abdominales que fijan el ovario al útero

6. Las amenazas sin fundamento pero aún así angustiosas para mi seguridad física a través de correo electrónico

7. Ver cómo instituciones que amas son amenazadas por villanos con bigote de dibujo animado

8. Darse cuenta de que los superhéroes no existen, en especial los concursantes de Factor X (¿realmente pensaba que podría con ello?)

9. Manifestarse

10. La rabia que reemplaza la necesidad de alimentarse por la de venganza

11. Dormir 19 horas al día.

12. Darse cuenta de que incluso los medios progresistas quieren clicks a toda costa.

13. Preocuparse incesantemente por la salud y seguridad de las mujeres que conoces y de las que no conoces.

14. Darse cuenta de quiénes son los amigos de verdad.

15. Tener que cambiar de Uber a Lyft (un montón de calorías quemadas tratando de entender una nueva aplicación; todavía más tratando de entender si el conflicto se resolvió).

16. Espasmos en la vejiga y urgencia urinaria.

17. Que tu número de teléfono se filtre en internet y recibir mensajes con imágenes violentas de gente cualquiera bajo el nombre "Chucky muy gordo".

18. Mantener tu espalda arqueda contra el viento

19. ¿A quién le importa?

20. No tengo consejos. No doy consejos. No quiero estar en esta portada porque es diametralmente opuesta a todo lo que he peleado durante toda mi carrera y no es un cumplido para mí porque no es un logro. Gracias.