Un grupo reducido recibe a la reina Letizia al grito de "floja" y "antipática" en su primer acto tras el encontronazo con doña Sofía

EN UN ACTO EN MADRID

El primer acto oficial de la reina Letizia tras la discusión con la reina Sofía estuvo envuelto en polémica. A su llegada, la reina no hizo ninguna declaración, pero a la salida se encontró algunos gritos, insultos y silbidos de dos o tres personas, que no eran muchos pero que no son habituales entre el público que suele tener la Familia Real.