El cantante canadiense deja huérfanos a casi 78 millones de seguidores tras cerrar su cuenta de Instagram, en la que solía subir fotos a la red social con bastante frecuencia.

Todo empieza cuando el intérprete de 'Sorry' sube una foto con Richie, la hija del cantante Lionel Richie y, según los rumores, la nueva novia del ídolo de masas. El cantante pedía a las 'beliebers' que la aceptase y que parasen los comentarios de rechazo y odio hacia ella. "Si ustedes fueran fans verdaderos, no serían crueles con gente que me gusta", sentenciaba Justin en un comentario.

"Si no puedes manejar el odio, entonces deja de publicar imágenes con tu novia. Debería ser algo especial y quedarse sólo entre vosotros. No te enfades con tus seguidores. Te quieren y te apoyan desde antes que nadie lo hiciera" le respondía Selena Gómez. A lo que Justin respondió con una acusación en la que acusaba a Selena de haberlo utilizado para hacerse famosa.

El comentario le sentó muy mal a Selena Gómez, con lo que esta respondió: "Es curioso cómo los que engañaron varias veces, están señalando con el dedo a los que dieron su perdón y apoyo, no es de extrañar que los fans se vuelvan locos. Triste. Todo el amor".

Finalmente el canadiense decide cerrar su cuenta de Instagram; sin embargo, siguen activas sus cuentas de Facebook o Twitter. Otros cantantes como Zyan Malik o Miley Cyrus también cerraron alguna de sus redes sociales por motivos similares. Siempre terminan volviendo.