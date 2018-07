Una jueza amenaza a 'El Mundo Today' con tomar medidas legales por una noticia satírica sobre ovejas y pastores

Las publicaciones satíricas vuelven a convertirse en objetivo de la Justicia. En este caso, el medio afectado ha sido 'El Mundo Today', que ha recibido la notificación de una jueza del País Vasco avisando de posibles consecuencias legales por su artículo titulado 'El 90% de las ovejas en España se cría para fines sexuales'.

El propio medio ha hecho público el mensaje recibido por parte de la jueza junto al mensaje "si vamos a la cárcel, por favor, que sea por esto".

La mujer solicita "una rectificación" porque considera que "constituye un insulto grave a la labor de los pastores" y que puede suponer un "delito de bestialismo", que debe perseguirse de oficio por la Fiscalía sin necesidad de denuncia alguna.

La respuesta de 'El Mundo Today' no ha tardado en llegar, y ha hecho público un comunicado en el que considera que no ven sentido "a publicar rectificaciones a un contenido de ficción que, además, no constituye en ningún caso la imputación de un delito a nadie".

Y de nuevo la jueza asegura que "sí es y debe ser entendido como ustedes dicen y publican es algo que no les corresponde valorar a ustedes sino a los Tribunales de Justicia, que así lo examinarán".

Los responsables del medio satírico explican que "tras una sencilla búsqueda en Internet" descubrieron que la ofendida por el artículo es "una conocida magistrada del País Vasco" que les escribe a título personal.

"Consideramos éticamente cuestionable este correo amenazante, especialmente por ser quien es el remitente, y creemos además que trata de coartar nuestra libertad de expresión, no ya como autores de un popular medio satírico, sino como ciudadanos", sentencian desde 'El Mundo Today'.