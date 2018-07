Un joven se lanza desde su balcón para probar el paracaídas que ha comprado a través de Internet

En cuestión de unos segundos, un joven brasileño salta desde su balcón para probar el paracaídas que acaba de comprar en Internet. A pesar de que pone en riesgo su vida, el hombre se tira sin dudarlo.

Tampoco sirve de nada la petición que una mujer le hace, con un niño en brazos, para que, por favor, no se lance. Ella, rota en lágrimas le pide que se lo piense mejor y que finalmente no dé el paso hacia adelante. Su insistencia, no obstante, no sirve de nada, según publica el Daily Mail.

Las imágenes, subidas a las redes, han generado gran controversia, ya que muchos tachan al hombre de inconsciente.

A pesar de lo arriesgado del salto, finalmente, el salto sale bien y el hombre acaba perfectamente.