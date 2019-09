La defensa de Julio Iglesias, apurando el plazo, presentó un recurso tras conocer la sentencia que establece que el cantante es padre de Javier Sánchez.

Durante una entrevista en Espejo Público, Javier Sánchez ha explicado su lucha para demostrar que Julio Iglesias es su padre. "No mendigo cariño y el dinero es algo secundario, pero me gustaría conocer a la persona que me dio la vida", explica.

Sánchez, que añade que no espera recibir dinero de su padre, cuenta que en los años 90 vivieron una situación similar cuando una sentencia estableció que era hijo del cantante pero un recurso en la Audiencia Provincial echó para atrás esa sentencia.

Sin embargo, asegura que sigue confiando plenamente en la justicia y que lucha porque ha vivido "mucho sufrimiento" por parte de su madre y por eso quiere aprovechar la oportunidad de "limpiar su nombre" y demostrar que decía la verdad cuando muchos "la han tachado de mentirosa".

La sentencia que establece la paternidad de Julio Iglesias señala la negativa del demandado "a posibilitar la práctica de la prueba biológica", los contactos que se produjeron entre éste y la mujer, así como el testimonio de la madre, quien aportó durante el juicio "datos muy concretos sobre la pertenencia, ubicación y distribución interior del chalet" donde Julio Iglesias se alojaba esos días.