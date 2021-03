Dos décadas después de haber puesto fin a su relación con el entonces príncipe Felipe, Eva Sannum ha roto su silencio en una entrevista con el medio noruego 'Aftenposten', en la que habla por primera vez de su noviazgo con el actual rey de España.

La exmodelo noruega, que hasta el momento había rechazado pronunciarse, incluso ahora admite sus reticencias al respecto "Llevo muchos años evitando la impresión de que estoy usando esta vieja historia mía de España. Puede parecer un poco arrogante, pero no quiero que nadie piense que 'hablo' de mi pasado con la prensa y el príncipe, o que doy una entrevista porque extraño el centro de atención", ha afirmado.

No obstante, Sannum dice sentirse identificada con Meghan Markle tras ver su reciente entrevista junto al príncipe Harry de Inglaterra. "Me identifico con venir de algo completamente diferente, con formar parte de una familia tan especial", ha admitido, aunque matiza que "tal vez Harry debería haberle informado sobre eso".

Preguntada acerca de si ella misma recibió algún tipo de entrenamiento a este respecto durante el tiempo que convivió con la realeza, su respuesta es clara: "No".

En otro momento de la entrevista, recogido por el diario 'El País', Sannum desmiente que el príncipe Haakon de noruega le presentara a Felipe VI, explicando que se conocieron "por casualidad" cuando ella vivía en Madrid, en 1996.

La exmodelo, que hoy trabaja "para que la gente entienda cómo funcionan los medios", según recoge el citado medio noruego, ha relatado también la difícil relación que mantuvo con los paparazzi, incluso una vez concluida su relación con el príncipe. En aquel momento, evitó hacer comentarios sobre la ruptura.

"Tal vez fui un poco terca, quizá debería haber hecho una declaración. La gente probablemente piensa que me perdí una vida con yates y champán. Pero no se dan cuenta de que es agotador. Es una vida llena de limitaciones", afirma ahora, según recoge 'El País'. "Estoy muy contenta de no haberme convertido en reina", sostiene.