Encuentran sin vida al padre de Cuba Gooding jr. en su vehículo

Día triste para el actor Cuba Gooding Jr. y su familia tras el fallecimiento del patriarca. El cantante Cuba Gooding fue hallado sin vida por la policía en su vehículo en Los Ángeles. Aunque se desconocen por ahora las causas reales de la muerte, los investigadores temen que el deceso se haya producido debido a una sobredosis.

El artista de 72 años fue encontrado por los agentes en Ventura Boulevard, en Woodland Hills, un barrio situado al noroeste de la ciudad californiana. Los servicios de emergencias no pudieron hacer nada, según adelanta TMZ. Encontraron botellas de bebidas alcohólicas vacías dentro del automóvil.

El progenitor del ganador de un Oscar era un reconocido cantante de soul. Alcanzó cierta popularidad en la música gracias a su voz aguda y dulce en el grupo The Main Ingredient, que alcanzó la fama en los años setenta gracias principalmente a su éxito 'Everybody Plays the Fool'.

En el año 1978, el artista neoyorquino hizo su lanzamiento en solitario en el sello discográfico Motown Records, pero no con la misma notoriedad.