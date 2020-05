Aless Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, ha fallecido a los 27 años en una clínica de Barcelona tras dos años de lucha contra el cáncer.

Tras hacerse pública la noticia su hermano Clemente Lequio le ha dedicado unas emotivas palabras en redes sociales: 'Breathe deep. Enjoy life. Some of you take it for granted'. Este era su último mensaje".

"Te quiero Alex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar de que ya no estas sufriendo. Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado", ha escrito en Instagram.

El joven estuvo fue diagnosticado en marzo de 2018 y estuvo ingresado durante seis meses en un hospital de Nueva York especializado en tratamientos contra el cáncer. Desde entonces, había sufrido varias recaídas, la última el pasado mes de febrero.

El empresario ha estado acompañado en todo momento por sus padres, que se trasladaron a Barcelona, donde Aless se estaba sometiendo a un tratamiento experimental contra el cáncer que padecía.