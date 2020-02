Álex Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, ha vuelto a sufrir un revés en su lucha contra el cáncer. Según ha adelantado la revista 'Semana', el joven ha ingresado en la clínica Ruber de Madrid tras sufrir una nueva recaída.

Lequio lleva meses luchando contra el cáncer. En marzo de 2018 ingresó, acompañado de su familia, en un centro médico de Nueva York especializado en tratamientos de este tipo. Así lo anunciaba, entonces, Ana Obregón.

"Perdonad estos cuatro meses de silencio en los que como madre entenderéis lo que estoy pasando. No quería dejar pasar más tiempo sin agradecer de corazón a cada uno de vosotros los mensajes de apoyo, cariño y respeto que nos han dado fuerzas para seguir luchando cada día. Se que está pesadilla acabará pronto", escribía en Instagram.

Esta no es la única recaída que el hijo de la actriz ha sufrido. El pasado mes de septiembre, durante una revisión médica, surgió un contratiempo y tuvo que volver a someterse a un tratamiento. "Aunque no lo parezca, no vamos a un desfile, sino a por el tercer día consecutivo de tratamiento de mi hijo", señalaba la actriz en sus redes sociales.