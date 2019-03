La dura noche de Amaia Montero en Cantabria: el vídeo del "vergonzoso concierto" del que todo el mundo habla

¿Qué le ha pasado a Amaia Montero en su último concierto? Es lo que se han preguntado las redes sociales en miles de mensajes un día después del concierto que la conocida artista Amaia Montero ofreció en Renedo de Piélagos, Cantabria, con motivo de las fiestas de San Antonio.

Nadie acaba de entender cuál fue la razón, o más bien el detonante, que provocó numerosos abucheos y silbidos por parte del público al final del bolo. La exvocalista de La Oreja de Van Gogh Amaia Montero acudió al municipio cántabro para arrancar la gira del que ya es su cuarto álbum de estudio en solitario, 'Nacidos para creer'.

Allí, los problemas no hicieron más que acumularse para la cantante, quien, según se puede observar en los vídeos de la actuación, no acertó a afinar en varias ocasiones, entraba a destiempo o cantaba cosas ininteligibles en un bolo que parecía incomodar a los asistentes. De hecho, muchos acusaron a la intérprete de estar "borracha", "puestísima" o bajo los efectos de una medicación.

Ella, que intentó quitarle hierro al asunto al principio, no tardó en desesperarse. Montero culpaba en pleno directo a la banda que la acompañaba de no estar tocando en el mismo tono. "Esto es un desastre absoluto. No sé dónde estoy", dijo la cantante antes de dejar de cantar para preguntar al público, que en ese momento coreaba una de sus canciones: "¿Están tocando en otro tono sí o no? Sí, ¿no?".

Montero, que criticó en varias ocasiones al grupo que iba con ella en directo, acabó discutiendo con sus miembros y disculpándose por la actuación en Renedo de Piélagos. "Debido a la agenda que tenemos, no hemos podido ensayar demasiado". Montero aún no se ha expresado sobre el polémico bolo que ofreció en Cantabria.