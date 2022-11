"The game is over". Así comenzó la polémica en redes sociales con Amaia Montero. La cantante sorprendía a sus fans con este enigmático mensaje, al que tan sólo dos horas después le seguía otro aún más extraño: "Empezando a despedirme y empezando por el principio". Al último comentario además le acompañaba una fotografía de un disco de La Oreja de Van Gogh.

Los fans no han tardado en responder a la artista. Son muchos los que piensan que Amaia Montero se va a retirar de los escenarios por sus últimas polémicas actuaciones. Otros culpan a las redes sociales, incluso a los medios de comunicación, de haberla presionado hasta tal punto de que la cantante haya tenido que tomar esta decisión.

Las críticas y comentarios contra Amaia Montero comenzaron sobre todo a raíz de un concierto en Cantabria. Un "vergonzoso" vídeo de su actuación corrió como la pólvora por las redes sociales por los múltiples fallos técnicos y a nivel vocal y fuertes discusiones.

La cantante no tardó en reaccionar y criticar que la dijeran que estaba borracha como una cuba. Pero tan sólo unos meses después protagonizo otro bochornoso momento: tuvo un lapsus presentando su nuevo single en televisión.

¿Serán estos los motivos por los que ha anunciado su retirada? ¿Es sólo una llamada de atención? ¿Realmente está anunciado algo diferente a su retiro? Seguramente Amaia Montero nos sacará de dudas próximamente.