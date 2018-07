El diseñador David Delfín rompe su silencio y habla de su lucha contra el cáncer

El diseñador David Delfín ha hablado en una entrevista sobre los tres tumores cerebrales a los que hace frente. En una entrevista en la revista Vogue ha dicho que no tiene miedo, "¿Miedo? De momento, no. No paro de pensar en todo lo que quiero hacer", ha afirmado. Además, ha añadido que tiene "ganas de luchar".

David Delfín ha explicado que combate tres tumores de grado tres. Fueron detectados en enero y en abril fue operado. Según ha relatado, durante la intervención tuvo que estar despierto: "Era importante yo estuviera despierto para ayudarles y decirles si iba bien".