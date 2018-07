La denuncia de una tuitera logra que varias marcas retiren su publicidad de un medio por un artículo machista

Un artículo titulado '¿Por qué las feministas son más feas que las mujeres normales?' ha provocado que varias marcas retiren su publicidad del diario 'Mediterráneo Digital'. En el artículo, se explicaba que "está comprobado científicamente que las feministas son más feas que las mujeres normales". Pero no es la única frase machista, también afirmaba que "a los machos, les gustan más las mujeres con voz afrancesada, que las machorras con dicción de camionero" o que "a los hombres, les atraen más las féminas que se depilan, que las primas de Chewbacca". Tras las inaceptables afirmaciones, una usuaria de Twitter mostró su indignación escribiendo a las marcas que se anunciaban en el portal para que retiraran su publicidad.

La respuesta de las marcas no tardó en llegar, y muchos de los mencionados confirmaron que retirarían la publicidad.

@Cristina_H_ Hola Cristina. Hemos solicitado la retirada de la publicidad y te confirmamos que próximamente dejará de aparecer. ¡Un saludo! — Toyota España (@Toyota_Esp) 26 de enero de 2017

@Cristina_H_ Hola! En Línea Directa apostamos por la pluralidad mediática. Las opiniones de los colaboradores, son responsabilidad del medio — Línea Directa (@LineaDirecta_es) 25 de enero de 2017

@Cristina_H_ Hola Christina. Retiramos la publicidad de Mediterráneo Digital, ya que en ningún caso queremos que nadie se sienta ofendido. — Línea Directa (@LineaDirecta_es) 26 de enero de 2017

@Cristina_H_ Hola Cristina, te informamos de que procederemos a retirar nuestra publicidad de este medio. Muchas gracias. Saludos, ^AP — Nissan España (@Nissan_ESP) 26 de enero de 2017

Tras la polémica, y lejos de rectificar, el medio escribió otro artículo en tono sarcástico y titulado al revés: '¿Por qué las feministas son más guapas que las mujeres normales?'.

En él, no hace más que dar la vuelta a su artículo previo, sin ningún tipo de gracia ni sentido, y define a las feministas como "guapas", ya que "no hay nada más sensual que una mujer sin depilar" o "no hay nada más progre que una mujer que fume, beba y eructe sin parar".

El diario, además, ha informado de que se querellará por la vía penal de manera inmediata contra la tuitera por "iniciar un boicot en las redes sociales contra nuestros anunciantes, una postura de presión inaceptable que entendemos como un claro ejercicio de acoso y coacción a nuestra libertad de expresión".

