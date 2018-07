El rotundo mensaje de Leticia Dolera contra el acoso en las fiestas: "No es no. Y si no hay sí, también es no"

Leticia Dolera, que ya ha protagonizado varios comentarios virales en redes sociales contra el machismo, ha sido la elegida por el ayuntamiento de Madrid para llevar a cabo una campaña contra el acoso en las fiestas.

El mensaje, con una gran acogida y que ya ha superado los 3.500 retuits, es el siguiente:

"Imagínate que estás de fiesta en un barrio de Madrid bailando un temazo. Se te acerca un tío y te da la brasa. Tú, como estás de buen rollo y no quieres líos eres amable y le sonríes. Pero sigues bailando y pasas de él. Aún así el tío insiste. Que si tienes fuego, que si vamos a dar una vuelta, que si por qué me sonríes si no quieres nada.

Te suena ¿verdad? A mí sí.

Ahora imagínate que tras cinco maneras diferentes de decirle que no, la persona que tienes al lado también le dice que pare. Porque, aunque no lo parezca, te está acosando. Imagínate que no sólo lo hace esa persona, sino toda la gente que tienes a tu alrededor. Imagínate que se lo dice una ciudad entera. Molaría ¿verdad? Pues hagámoslo.

Recuerda: no es no. Y si no hay sí, también es no. Cuando sea, donde sea y como sea. Acabar con las agresiones sexuales es cosa de todos y de todas. Por unas fiestas libres de violencias machistas".