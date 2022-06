Nueva polémica en la Asamblea de Madrid, nuevamente protagonizada por Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recibido un aluvión de críticas al hablar con un tono sumamente despectivo y crítico de Mónica García, portavoz de Más Madrid que no ha podido asistir al pleno al haber dado positivo en coronavirus. A pesar de que no se sabe con exactitud si Ayuso conocía su situación, lo cierto es que parece que no necesitaba tener la información, pues se ha dirigido a ella en estos términos.

"La señora Mónica García se ha escaqueado y no ha venido a dar la cara y a dar explicaciones, porque eso es exactamente lo que le exige a los demás. Así que le falta una foto con Colau y con Oltra, las dos imputadas. ¡Bajen la cabeza! ¡Qué feminismo, qué vergüenza dan!", ha esgrimido la presidenta de la Comunidad de Madrid, unas palabras que no han gustado nada en redes sociales; ni si quiera, a la dirigente de Más Madrid, que le ha respondido a través de Twitter.

Primero, afeándole el reproche aun estando ella ausente: "Aun no estando en el Pleno, no me he librado de la mención de Ayuso. Tampoco los y las madrileñas nos hemos librado de las mentiras y fakes sobre la sanidad madrileña, mientras la cierran y colapsan en nuestra cara". Poco después, ha expresado un mensajes más: "Dice Ayuso que no estoy en el Pleno para dar la cara. Estoy en mi casa con COVID. La cara la di en el hospital durante la pandemia mientras ella estaba en un hotel de lujo pagado por su amigo".

Así se ha manifestado en su cuenta personal de Twitter Mónica García. Un mensaje que, en poco más de dos horas, ha recopilado más de 3.5000 retuits y cerca de 14.000 likes. Lo cierto es que García comunicó esta misma mañana, a las 8:30 horas, que había sido contagiada por COVID-19: "Me sumo a esta nueva ola de positivos. Tendré que faltar al Pleno de hoy y al resto de compromisos hasta que me encuentre mejor".

Por ello, no se explica que la presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien su equipo de asesores habría comunicado el estado de salud de la líder de Más Madrid -dado que ha comunicado públicamente su positivo-, haya lanzado una serie de críticas contra García por su ausencia sin mencionar el hecho de se encontraba enferma. Una serie de críticas que han sido recibidas con indignación y desprecio en redes sociales, donde han acusado a Ayuso de no tener empatía.