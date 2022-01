Los rifirrafes que a menudo tienen lugar en el Pleno de la Asamblea de Ceuta son cada vez más conocidos a nivel nacional, y dos son los protagonistas habituales en los tensos intercambios de palabra que, desde la celebración de las últimas elecciones (mayo de 2019), se vienen sucediendo en la cámara: Carlos Verdejo (Vox) y Fátima Hamed Hossain (Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía). Una vez más, la polémica ha surgido a raíz de las faltas de respeto expresadas por el primero.

Durante su intervención en el Pleno de Presupuestos, Verdejo aseguró que desde el Gobierno ceutí "pactan con lo peor de esta ciudad: con los enemigos de Ceuta, con socialistas, con promarroquíes y con quien defiende publicamente a la Yihad, que es la señora Hammed". Unas lamentables palabras que no tardaron en optener respuesta por parte de la concejal de MDyC: "Ni me ofende al hablar de Yihad, que es su pretensión, ni me inmuta".

Así, Hammed se ha referido al "portavoz de la ultraderecha" como "el del discurso del insulto y de las nulas aportaciones" para decirle que "está pediendo cualidades": "No me inmuta lo más mínimo que usted me llame a mí mora, o lo deje caer, o lo insinúe, porque no tiene el valor suficiente para hacerlo. Al final, es lo que usted pretende cuando dice 'promarroquí'. Soy muy mora, sí, y muy española también, y con mucho orgullo".

"Con más orgullo del que jamás podrá sentir usted porque no tengo ningún complejo", ha añadido Hammed, que ha concluido su intervención aludiendo a la concejala Chandiramani Ramesh en señal de apoyo: "Ni a usted, cuando la llamen 'india integrada', ni a mí, cuando me llamen 'mora', nos van a ofender lo más mínimo, porque no solamente no tenemos que integrarnos en nada, es que formamos parte de esta ciudad, que sin todas las piezas que componen el puzzle no tendría ningún sentido".

Las palabras de la concejala ed Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía se han difundido como la pólvora por redes sociales, donde ha recibido no pocas muestras de apoyo y de ánimo tras sufrir este nuevo ataque por parte de Verdejo. "Los nostálgicos del franquismo solo están en su estrategia de provocar, y crear un ambiente de odio y crispación, buscan justificar que la democracia no funciona", es uno de los muchos mensajes que ha recibido.