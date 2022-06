Las palabras de José Eugenio Arias-Camisón, dueño del Asador Guadalmina, en Marbella (una persona que se ha autodefinido como "anti rojos") siguen dando de qué hablar días después. Este miércoles, el empresario lamentaba en Twitter no ser capaz de encontrar gente para trabajar: "Llega la temporada fuerte de verano, y no tengo camareros, ni parrillero, ni ayudantes de cocina, pero hay tres millones de personas cobrando el subsidio de desempleo. Esto, ¿cómo se come?". Su crítica a la situación, que manifestó en Twitter, no se quedó ahí, pues añadió un segundo mensaje.

"Quiero decir, que la jornada laboral, según convenio en hostelería, es de 40 horsa y 1350 euros. Es absolutamente legal negociar con un trabajador para que trabaje más horas por un salario mayor. Estoy harto de escuchar a estos progres que si el horario, el salario, el contrato, etc.", alcanzaba a argumentar el dueño del mencionado establecimiento malagueño. Unas palabras que han sido abiertamente criticadas por miles de personas en redes sociales. Pero también respondidas por expertos, como es el caso de Santiago Niño Becerra.

El economista ha razonado, también en Twitter, sobre la problemática que subyace a las condiciones de precariedad que reinan en el sector hostelero. "Pienso que aquí (refiriéndose al primer mensaje de Arias Camisón-) podría aplicarse lo que el presidente Biden dijo a un grupo de empresarios USA que se quejaban de lo mismo: 'Pay them more' (págueles más). Añadiría: 'Improve their working conditions' (mejore sus condiciones laborales)". Sin embargo, ve en esta ecuación un problema que ha querido analizar con algo más de detalle en redes sociales.

"El problema: gran parte del turismo que viene a España es de bajo nivel de gasto y estacional, luego los precios que se les puede cobrar son bajos. Y los salarios tienen que serlo, al igual que las condiciones de trabajo son mejorables", considera Niño Becerra, quien, por consiguiente, se ha preguntado: ¿qué se va a hacer entonces? Según cree, "permitir la entrada de emigración que acepte salarios bajos y mejorables condiciones de trabajo. Y España volverá a estar como estaba".

El economista ha concluido su intervención en Twitter lanzando una última pregunta antes de cerrar su hilo, que se traduce prácticamente en un dardo para algunos dirigentes políticos: "Por cierto, ¿no había que repensar el modelo productivo?". Unas palabras que han ocasionado un intenso debate en Twitter sobre si las palabras de Biden ("pay them more") podrían aplicarse de la misma forma en España, o si ambos modelos son tan distintos entre sí que es necesario aplicar otro tipo de medidas que corrijan la situación de precariedad y vulnerabilidad del sector.