Amaia Montero está harta de que se hable de sus supuestos retoques estéticos y, por ello, ha recurrido a su equipo de abogados para lanzar un comunicado y zanjar la polémica referente a su aspecto físico.

En este sentido, tal y como se indica en el comunicado que ha publicado en su perfil oficial de Twitter, la cantante quiere "disipar definitivamente todas las especulaciones sobre posibles retoques estéticos". Así, los abogados de Montero destacan en el comunicado, en primer lugar, que "la artista está disfrutando de un momento vital de plena felicidad y tranquilidad volcada en su faceta de compositora y culminando el que será su próximo trabajo y continuando con su vida dedicada a la música desde hace más de dos décadas".

Sin embargo, critican que las personas saquen conclusiones del aspecto físico de la artista realizando "un simple análisis" de las imágenes que Amaia Montero publica en sus redes sociales. En la misma línea, hablan del "hartazgo"de la cantante causado "por los insistentes comentarios de esta índole".

En lo referente a los "notables cambios físicos" que ha tenido Montero, los abogados defienden que han sido "debidos a sus oscilaciones de peso, dejando claro la cantante que no se ha sometido a ningún retoque ni cirugía de ningún tipo en su rostro, siendo este, en cualquier caso, un aspecto que formaría parte de su esfera más privada, amparada por el derecho a su intimidad".

Por ello, piden que "se mantenga el debido respeto a profesionales que, como Amaia Montero, merecen que se ponga el foco de atención en sus trabajos y se evite en lo sucesivo la emisión de este tipo de informaciones". Además, los abogados de la artista advierten de que "la divulgación" de informaciones sobre el aspecto de Montero, "podría dar lugar a tomar otro tipo de medidas".

Para terminar, el Gabinete Jurídico de Amaia Montero "pone de manifiesto el sincero agradecimiento" de la cantante "ante las innumerables muestras de afecto y cariño recibidas a lo largo de todos estos meses en los que ha decidido estar apartada de las redes sociales para componer y recuperarse física y emocionalmente".

En abril se despidió de las redes sociales

Y es que en abril de este 2020 la artista fue motivo de controversia en redes sociales a causa de una imagen colgada en su perfil de Instagram al que acompañaba como único texto un enigmático "Hasta Pronto" que desató las especulaciones.

"Lo último que necesito es más presión. Sé que me queréis y que levantáis los brazos siempre por mí (...). Ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad mi nuevo disco", expresó la cantante y autora española en otro mensaje.

Sin embargo, no era la primera vez que Montero protagonizaba una espantada similar de las redes. En septiembre de 2018 se hicieron muy populares estos mensajes en Twitter en los que parecía sugerir su retirada de la música: "The game is over" ("el juego se ha acabado", en español) y "Empezando a despedirme y empezando por el principio".

Pese a todas las polémicas, lo cierto es que la artista sigue dedicada a su música y, tal y como se indica en el comunicado que ha difundido, "está culminando el que será su próximo trabajo". Con esta publicación, Amaia Montero quiere que, de una vez, se deje de hablar de su aspecto físico y "se ponga el foco de atención en sus trabajos".