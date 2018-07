Alejandro Sanz anuncia que deja Twitter con un misterioso mensaje

El cantante Alejandro Sanz se despidió de Twitter después de casi nueve años con un misterioso mensaje que tuvo una gran repercusión en la red social hasta que acabó eliminando su cuenta.

"Creo que voy a estar un poco ausente en twitter por un tiempo.. o para siempre, no sé", explicaba en un mensaje en su cuenta, en la que le seguían 19 millones de personas y en la que ya había publicado más de 28.000 tuits.

"No me gustan los algoritmos que se aplican sobre ti y sobre mí. A mi lo que me importa es estar cerca de lo que sentimos. Y creo que no lo consigo en el canto del colibri", continúa el mensaje.

Donde si continuará el cantante es en Instagram, donde minutos antes publicó un mensaje en el que decía "listo para el siguiente disco". Sin embargo, lo más llamativo de su publicación en Instagram son los hashtag utilizados, aunque se desconoce si hacen referencia a su abandono de Twitter: #libre #ladronasfuera #gentetóxicafuera #losas.