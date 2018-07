Del silencio a las amenazas: así han sido las reacciones de las celebridades implicadas en los 'papeles de Panamá'

Desde el mundo de la cultura al del deporte. Los nombres de diversas figuras públicas aparecen en los 'papeles de Panamá', pero cada uno da su propia versión de por qué aparece su firma en ellos. Pilar de Borbón guardó silencio tras destaparse el escándalo.

Tres días después admitía la existencia de esa sociedad en un comunicado y respondía ante las cámaras de laSexta: "El escándalo lo han montado ustedes". La misma repuesta que la de los hermanos Almodóvar, que preferían guardar silencio. O el premio Nobel Mario Vargas Llosa.

"La reacción más habitual ha sido el silencio. O no cogían el teléfono o, cuando lo cogían, nos decían que no querían comentar nada. Es el caso de Pilar de Borbón o Pedro Almodóvar, que nos dijeron que no harían más comentarios", explica Joaquín Castellón, periodista de investigación de laSexta.

Otros, directamente, lo negaban todo. "Hay casos como el de Oleguer Pujol, que decía no aparecer en los papeles pero teníamos su firma", asevera Castellón. Los expertos dudan de los intereses con los que se crean estas empresas.

"Constituir una sociedad en un paraíso fiscal es lícito siempre que se cumpla con la ley, pero la mayor parte de las veces que se abren cuentas es con la intención de no tributar", explica Carlos Cruzado, periodista del sindicato GESTHA.

Entre esos motivos estarían ocultar a las autoridades, por ejemplo, la titularidad de ciertos bienes como herencias o inmuebles. También, dinero procedente del narcotráfico. El de Imanol Arias ha sido uno de los últimos nombres en salir.

Sin embargo, su entorno avisa: la manager de Arias aseguró a laSexta por teléfono que, despúes de haberlo consultado con él, si se contaba podrían ir a juicio. Ésta no ha sido la única amenaza. Leo Messi amenzó directamente, la noche en que se desveló el secreto de los papeles, que emprendería acciones legales.

Borbón, Almodóvar, Pujol o Messi, la lista de nombres sigue creciendo y todos tendrán que responder por su relación con los papeles de Panamá.